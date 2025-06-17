Команда обіграла європейську OG з рахунком 2:1.

Українська команда з Dota 2 NAVI Junior обіграла європейську OG у фіналі відбіркових на The International 2025, головний турнір у кіберспортивній "Доті". Тепер склад братиме участь в основній частині івенту.

Українська команда змогла дійти до фіналу без жодної поразки, обігравши на своєму шляху російські команди Yellow Submarine і 1WIN Team, а також саудівську Nigma Galaxy.

Загалом NAVI і OG зіграли 3 карти, а найтривалішою стала перша гра, яка тривала 40 хвилин, і де OG вийшла переможцем. Однак наступні 2 карти пройшли швидко і під прапором тотальної домінації NAVI Junior. Матч завершився з рахунком 2:1.

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Гравець NAVI Junior Артем Niku Бачкур пояснив, чому вони зазнали поразки на першій карті. За словами Артема, команда просто вибрала неправильних героїв: "Так у першій ми просто драфт програли в нуль. У нас у кожній зустрічі завжди в першій важко, або просто розігруємось, витрачаємо їхні емоції, потім у 2-3-й уже нормально драфтимо і граємо".

The International 2025 відбуватиметься з 11 по 14 вересня в німецькому Гамбурзі на стадіоні Hamburg's Barclays Arena. У турнірі візьмуть участь 16 найкращих команд із Dota 2 з усього світу.

Раніше ми розповідали, що NaVi перемогла на турнірі з Counter Strike в Бразилії і заробила 100 тисяч доларів. Фінал проти німецької команди MOUZ закінчився з рахунком 3:1.

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