З iOS 26 встановлення власного рингтона так само просте, як і на Android.

Видання Android Authority встановило бета-версію новенької iOS 26 і виявило не згадану на презентації функцію. Вона дає змогу напряму встановити будь-яку пісню на рингтон.

Складно повірити, але в смартфонах Apple з моменту їхньої появи в 2007 році не можна було встановлювати власну мелодію виклику. Раніше для цього потрібно було використовувати сторонні додатки і володіти певними навичками. Тепер все можна зробити прямо на iPhone за кілька хвилин.

Як на Айфон поставити свій рингтон

Зайдіть у гугл і знайдіть файл вподобаного треку тривалістю не більше 30 секунд. Формат має бути mp3 або m4a.

Завантажуємо його в додаток "Файли", потім переходимо в завантаження, робимо довгий тап по файлу і тиснемо кнопку "Поділитися".

Вибираємо зі списку "Set as Ringtone".

Користувацька мелодія дзвінка тепер відображатиметься в меню "Параметри" → "Звуки і тактильні відчуття" → "Мелодія дзвінка".

Ви можете встановити його як мелодію дзвінка за замовчуванням або призначити її певним контактам.

Відео дня

Повноцінна iOS 26 вийде у вересні відразу після анонсу iPhone 17. Якщо вам не терпиться зацінити нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Операційку можна поставити на iPhone 11 і новіші смартфони Apple.

Раніше Google висміяла Apple з її iPhone у рекламі своїх смартфонів. Анонсовані для iOS 26 новомодні функції доступні на Pixel уже багато років, включно з Live Translate (переклад розмов і повідомлень) і Call Screening (ШІ-захист від спам дзвінків).

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