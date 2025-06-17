Borderlands 4 ще не вийшла, а вже починає лякати не тільки цінником, а й системними вимогами.
На сторінці гри в Steam з'явилися характеристики, і навіть мінімалки виглядають переконливо. 8-ядерний процесор, RTX 2070 або аналог від AMD, 16 ГБ оперативки і обов'язковий SSD.
Поки не зовсім ясно, наскільки жорстко все це на ділі. Навряд чи Borderlands 4 взагалі не запуститься на простішому процесорі або карті без рейтрейсингу, швидше, Gearbox просто перестрахувалися.
Мінімальні системні вимоги:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процесор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
- Оперативка: 16 ГБ
- Відеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT
- Відеопам'ять: 8 ГБ
- Сховище: 100 ГБ SSD
Рекомендовані системні вимоги:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процесор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
- Оперативка: 32 ГБ
- Відеокарта: NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT
- Відеопам'ять: 12 ГБ
- Сховище: 100 ГБ SSD
Реліз Borderlands 4 заплановано на 12 вересня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
Раніше ми розповідали, що з'явилося багато геймплея і подробиць Borderlands 4. Автори представили новий трейлер, а також понад 18 хвилин ігрового процесу.