У мінімальних вимогах у четвертої частини RTX 2070 і Intel Core i7 9700

Borderlands 4 ще не вийшла, а вже починає лякати не тільки цінником, а й системними вимогами.

На сторінці гри в Steam з'явилися характеристики, і навіть мінімалки виглядають переконливо. 8-ядерний процесор, RTX 2070 або аналог від AMD, 16 ГБ оперативки і обов'язковий SSD.

Поки не зовсім ясно, наскільки жорстко все це на ділі. Навряд чи Borderlands 4 взагалі не запуститься на простішому процесорі або карті без рейтрейсингу, швидше, Gearbox просто перестрахувалися.

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Мінімальні системні вимоги:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процесор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Оперативка: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT

Відеопам'ять: 8 ГБ

Сховище: 100 ГБ SSD

Рекомендовані системні вимоги:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процесор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

Оперативка: 32 ГБ

Відеокарта: NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT

Відеопам'ять: 12 ГБ

Сховище: 100 ГБ SSD

Реліз Borderlands 4 заплановано на 12 вересня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що з'явилося багато геймплея і подробиць Borderlands 4. Автори представили новий трейлер, а також понад 18 хвилин ігрового процесу.

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