Air India має у своєму парку 33 літаки Dreamliner.

Останніми днями кілька рейсів Air India затримали, перенаправили або скасували. Авіаційне відомство Індії посилило перевірки безпеки після трагедії в Ахмедабаді.

Видання Independent пише, що через катастрофу літака виникли побоювання щодо експлуатації літаків Boeing 787-8 Dreamliner в Індії.

Рейс Air India з Делі до Парижа, AI143, скасували у вівторок, 17 червня, після того як обов'язкові передпольотні перевірки виявили проблему, повідомила авіакомпанія. У результаті зворотний рейс AI142 з Парижа в Делі, запланований на середу, 18 червня, також скасували. Однак дані Flightradar24 показують, що рейс Air India AI142 з Парижа в Делі скасували на чотири дні - з 14 по 17 червня.

Відео дня

Крім того, рейс Air India AI-159 з Ахмедабада до Лондона Гатвік скасували через "операційні проблеми". Однак пізніше представник авіакомпанії заявив, що скасування було "пов'язане з недоступністю літака внаслідок обмежень повітряного простору і додаткових перевірок запобіжних заходів, що призвело до більш тривалої, ніж зазвичай, підготовки літака".

Пасажири, які мали летіти цим літаком, повідомили, що їм надали мало інформації про причину скасування та варіанти компенсації.

"Я збирався летіти в Гатвік, Лондон, рейсом Air India о 13:00, але щойно дізнався, що рейс скасовано. Члени екіпажу не змогли назвати причину скасування рейсу або надати детальну інформацію про повернення вартості квитка", - розповів один із пасажирів рейсу AI-159.

Представник аеропорту сказав:

Нам повідомили, що рейс скасовано через операційні проблеми. Початковий рейс з Ахмедабада до Лондона з кодом AI-171 відновив роботу з понеділка з новим кодом AI-159.

Спочатку літак мав вилетіти о 15:00 з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхай Патель в Ахмедабаді в індійському штаті Гуджарат. Однак пізніше на сайті Air India було підтверджено, що рейс AI-159 до Лондона-Гатвіка скасували.

В іншому інциденті рейс Air India AI180 із Сан-Франциско в Мумбаї через Калькутту зіткнувся з технічною проблемою в лівому двигуні після приземлення в Калькутті. Пасажирам запропонували покинути літак задля безпеки, і затримка тривала понад чотири години.

Катастрофа літака в Індії - головні новини

В Індії поблизу аеропорту міста Ахмедабад 12 червня розбився літак. На момент катастрофи на борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. Єдиним, хто вижив, виявився британець Вішвашкумар Рамеш, який сидів на місці 11А. Це була перша катастрофа Dreamliner зі смертельними наслідками.

Авіаційні експерти вважають, що після зльоту літака закрилки не були правильно розгорнуті. Судячи з початкового аналізу відеозаписів, закрилки, мабуть, залишалися в складеному положенні.

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