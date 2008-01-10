Hummer розсекретив прототип маленького позашляховика (фото)

На автошоу, що відкривається за тиждень в Детройті, компанія Hummer представить прототип свого найкомпактнішого автомобіля - HX Concept. Як очікується, аналогічна серійна модель, якщо вона дістанеться конвейєра, одержить ім`я Hummer H4.

Експериментальний Hummer HX Concept має порівняно невеликі для автомобілів цієї марки розміри: довжина колісної бази прототипу становить 2,6 метра, а його габаритна ширина - два метри. Крім того, у новинки повністю незалежна підвіска, професійні амортизатори Fox і передній стабілізатор з відімкненням.

Концепт-кар одержав шестиступінчасту автоматичну КПП і систему повного приводу, а також 3,6-літровий двигун V6 з технологією FlexFuel, яка дозволяє йому використовувати як паливо бензин або біоетанол E85.

Помітна особливість HX Concept - це знімні дах і панелі в задній частині кузови, що дає змогу перетворити машину із закритого позашляховика в стильний пікап, а також бічні двері, що демонтуються.

Головним конкурентом цієї машини, у разі її серійного виробництва, стане Jeep Wrangler.

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