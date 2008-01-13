Товариство «Спільні корені» проводить українсько-польську післяріздвяну зустріч

У Львівській області проходить десята польсько-українська оплаткова (післяріздвяна) зустріч поляків на території України, яку організувало товариство «Спільні корені» (Люблін, Польща).

Як передає кореспондент УНІАН, з Любліна до Львова, Мостиськів, Жовкви прибуло понад 70 осіб з Любліна та регіону, зокрема міський голова Любліна Адам ВАСІЛЕВСЬКІ та голова ради місті Люблін Пьотр ДРЕХЕР.

Делегація з Польщі відвідає урочисту оплаткову зустріч у Палаці мистецтв у Львові, зустрінеться із владою Львова та Львівської області, представниками польських організацій, вчителями польських шкіл, Генеральним консулом Республіки Польща у Львові.

Як поінформував організатор акції Збігнєв ВОЙЦЕХОВСЬКІ, також традиційно протягом 11-13 січня польська делегація планує відвідати Дитячий будинок у Гірному Личакові, вихованцям якого буде передано подарунки та солодощі, а також 50 стільців, передані Почесним консулом України в Польщі Ежи ХЖАНОВСКІ.

«Це одна із найбільш очікуваних зустрічей для наших земляків, які проживають в Україні. Деякі з них навіть говорять, що їх життя проходить в ритмі «від оплатку до оплатку», під час якого знову можна відчути справжню Польщу», - зазначив З.ВОЙЦЕХОВСЬКІ.

Перші зустрічі в українських містах були організовані 10 років тому з ініціативи тодішнього заступника міського голови Любліна З.ВОЙЦЕХОВСЬКІ, який є одним із засновників товариства «Спільні Корені».

Довідка УНІАН: У католицькій традиції оплаток - тоненька, пластинка з прісного тіста з різдвяною символікою, яка символізує примирення і прощення, побажання добра. Коли у Різдвяну ніч ламають оплаток, всі бажають один одному щастя. Для тих, у кого не було нагоди зустрітися під час Святвечора і розломити оплаток, організовуються післяріздвяні зустрічі - оплатки.