Найбільша порностудія в світі подає в суд на веб-сайт

Стів Хірш (Steve Hirsch), голова і фундатор Vivid Entertainment, найбільшої порностудії в світі, подав до суду на сайт Pornotube, передає Reuters. Сума позовних вимог не повідомляється.

Хіршу не сподобалося, що на сайті всі охочі можуть завантажити відеоролики. При цьому адміністрація сайту не перевіряє, чи порушують завантажені ролики чиї-небудь авторські та суміжні права.

За словами Хірша, PornoTube навмисне створила бібліотеку піратських робіт, що дозволило їй одержати велику частку інтернет-трафіку, розвинути свій бізнес і в процесі діяльності заробити великі кошти. Очільник Vivid Entertainment також наголосив, що продажі DVD через інтернет-піратство знижуються. З 2004 року вони впали на 50 відсотків.

На самому сайті PornoTube уточнюється, що правовласники можуть зв`язатися з адміністрацією і в разі порушення своїх прав зажадати прибрати з ресурсу відповідні твори.

Позов Хірша аналогічний до позову медіаконцерну Viacom проти сайту YouTube, на якому порнофільми не розміщуються. Viacom в березні 2007 року зажадала від відеопорталу, на якому публікувалася відеопродукція компанії, мільярд доларів.

Обсяг світового ринку порнофільмів оцінюється в 12 мільярдів доларів.

Лента.ру