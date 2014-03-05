8 місяців у Sport Life - в подарунок!
10:18, 05 березня 2014Разное
0 0
Фітнес - найкращий подарунок!
А Sport Life - кращий фітнес!
.
Тільки зараз 8 місяців занять у Sport Life - безкоштовно!
.
- Може подарувати парфуми?
- Банально! Найкращий подарунок - абонемент в басейни Sport Life:
60 басейнів 50 і 25 метрів, дитячі та басейни для немовлят
вода у всіх басейнах проходить 5 ступенів очистки, в т.ч. озонуванням і ультрафіолетом
.
- Може телефон або планшет?
- Погана інвестиція! Краще інвестувати в себе!
100 тренажерних залів по всій Україні
120 залів для занять аеробікою, йогою, танцями
професійні тренери вищої категорії
.
- Може прикраса?
- Вистачить! Не займайся дурницями! Зроби справжній подарунок!
.
Дзвони в Sport Life!
(044) 222 4 222
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter