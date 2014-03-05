8 місяців у Sport Life - в подарунок!

Фітнес - найкращий подарунок!

А Sport Life - кращий фітнес!

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Тільки зараз 8 місяців занять у Sport Life - безкоштовно!

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- Може подарувати парфуми?

- Банально! Найкращий подарунок - абонемент в басейни Sport Life:

60 басейнів 50 і 25 метрів, дитячі та басейни для немовлят

вода у всіх басейнах проходить 5 ступенів очистки, в т.ч. озонуванням і ультрафіолетом

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- Може телефон або планшет?

- Погана інвестиція! Краще інвестувати в себе!

100 тренажерних залів по всій Україні

120 залів для занять аеробікою, йогою, танцями

професійні тренери вищої категорії

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- Може прикраса?

- Вистачить! Не займайся дурницями! Зроби справжній подарунок!

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Дзвони в Sport Life!

(044) 222 4 222