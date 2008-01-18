Ющенку і Тимошенко на стіл лягає різна інформація?..
Ющенка дратуватимуть меморандуми з виробниками яєць, м`яса та нафтопродуктів; щовечірні виступи Тимошенко на телеканалах, а головне, рейтинги, які Балога щодня кластиме йому на стіл... Одного дня він таки заспіває цьому урядові відхідну. Що буде далі, ми вже знаємо...
"Буквально за 10 днів роботи нового Уряду нам вдалося закрити суттєву частину тіньових фінансових обігів в країні, і ми суттєво збільшили доходи бюджету за рахунок практично боротьби з корупцією, ухилянням від сплати податків і прямими крадіжками з бюджету. Від цього виникли додаткові гроші", - це цитата зінтерв`ю Тимошенкотелеканалу "Інтер" 13 січня 2008 року. Говорити про суттєве збільшення потоків до бюджету, коли країна ледве очуняла від новорічних свят, видавалося перебільшенням, однак прем`єрці, на стіл якої щодень лягають казначейські оперативки, майбуть, видніше.
А через п`ять днів...
"Президент України Віктор Ющенко, посилаючись на аналіз фінансових та економічних показників, заявив про погіршення рівня надходжень податкових платежів до бюджету….Занепокоєння В.Ющенка викликає те, що напруженою залишається ситуація і цього року" - це інформаційне повідомлення із сьогоднішнього (18 січня) засідання РНБО, за підсумками якого Президент зажадав звільнення кількох обласних очільників податкової служби, і вимога ця буде оперативно відзеркалена в офіційному рішенні РНБО.
То поясніть мені, як узгодити "суттєве збільшення доходів до бюджету" із "напруженою ситуацією"? Президенту і прем`єру на стіл лягає різна статистика, чи одну і ту ж саму статистику Буряк і Шлапак пояснюють своїм патронам по-різному? А можливо, знаючи про критику з боку Президента діяльності фіскалів вже у 2008 році, саме тому і захворіла Тимошенко?
Чим далі, тим помітніше ставатимуть публічними протиріччя і критика з боку Президента. Його дратуватимуть інфляція, збуджена стероїдами відшкодованих заощаджень; спроба замінити ПДВ податком з продажу; меморандуми з виробниками яєць, м`яса та нафтопродуктів; переформатування газового ринку; щовечірні виступи Тимошенко на телеканалах, а головне, рейтинги, які Балога щодня кластиме йому на стіл. Не допоможе навіть те, що Тимошенко збільшила цьогорічні видатки на культуру на 50 відсотків - більше, аніж на інші статті, включно із соціальними асигнуваннями.
Одного дня він таки заспіває цьому урядові відхідну. Що буде далі, ми вже знаємо...
Станіслав Голубенко, м. Київ