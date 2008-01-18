Ющенку і Тимошенко на стіл лягає різна інформація?..

"Буквально за 10 днів роботи нового Уряду нам вдалося закрити суттєву частину тіньових фінансових обігів в країні, і ми суттєво збільшили доходи бюджету за рахунок практично боротьби з корупцією, ухилянням від сплати податків і прямими крадіжками з бюджету. Від цього виникли додаткові гроші", - це цитата зінтерв`ю Тимошенкотелеканалу "Інтер" 13 січня 2008 року. Говорити про суттєве збільшення потоків до бюджету, коли країна ледве очуняла від новорічних свят, видавалося перебільшенням, однак прем`єрці, на стіл якої щодень лягають казначейські оперативки, майбуть, видніше.

А через п`ять днів...

"Президент України Віктор Ющенко, посилаючись на аналіз фінансових та економічних показників, заявив про погіршення рівня надходжень податкових платежів до бюджету….Занепокоєння В.Ющенка викликає те, що напруженою залишається ситуація і цього року" - це інформаційне повідомлення із сьогоднішнього (18 січня) засідання РНБО, за підсумками якого Президент зажадав звільнення кількох обласних очільників податкової служби, і вимога ця буде оперативно відзеркалена в офіційному рішенні РНБО.

То поясніть мені, як узгодити "суттєве збільшення доходів до бюджету" із "напруженою ситуацією"? Президенту і прем`єру на стіл лягає різна статистика, чи одну і ту ж саму статистику Буряк і Шлапак пояснюють своїм патронам по-різному? А можливо, знаючи про критику з боку Президента діяльності фіскалів вже у 2008 році, саме тому і захворіла Тимошенко?

Чим далі, тим помітніше ставатимуть публічними протиріччя і критика з боку Президента. Його дратуватимуть інфляція, збуджена стероїдами відшкодованих заощаджень; спроба замінити ПДВ податком з продажу; меморандуми з виробниками яєць, м`яса та нафтопродуктів; переформатування газового ринку; щовечірні виступи Тимошенко на телеканалах, а головне, рейтинги, які Балога щодня кластиме йому на стіл. Не допоможе навіть те, що Тимошенко збільшила цьогорічні видатки на культуру на 50 відсотків - більше, аніж на інші статті, включно із соціальними асигнуваннями.

Одного дня він таки заспіває цьому урядові відхідну. Що буде далі, ми вже знаємо...

Станіслав Голубенко, м. Київ