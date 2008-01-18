Ющенко вимагає звільнити податківців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, посилаючись на аналіз фінансових та економічних показників, заявив про погіршення рівня надходжень податкових платежів до бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про йшлося під час зустрічі глави держави з головою Державної податкової адміністрації Сергієм БУРЯКОМ.

Зокрема, у 2007 році виконання податковими органами плану надходжень податків і зборів здійснювалося з великою напругою. Внаслідок заниження макропоказників на 2007 рік доходи зведеного бюджету занижені більш як на 10 млрд. грн. План за 2007 рік ледве виконано, а з деяких показників план надходжень не виконано.

Застереження В.ЮЩЕНКА викликає те, що напруженою залишається ситуація і цього року.

Аналізуючи причини цієї ситуації, Президент вказав на такий недолік роботи ДПА, як пасивність у боротьбі із застосуванням недобросовісними платниками схем ухилення від оподаткування. В.ЮЩЕНКО навів приклади конкретних компаній, які працюють за такими схемами. Для усунення таких прецедентів глава держави доручив ДПА значно активізувати протидію таким проявам.

В.ЮЩЕНКО також поставив вимогу перед ДПА сфокусувати увагу на контролі за сплатою податків великими компаніями на предмет чесності їхніх податкових відрахувань. Цю позицію Президент також підкріпив прикладами деяких підприємств.

Глава держави розкритикував недостатню ініціативність ДПА щодо вдосконалення чинного податкового законодавства.

Зокрема, проігноровано рішення РНБОУ, введене в дію Указом Президента України від 28 грудня 2006 року № 1154, яке передбачало зобов’язання врегулювати такі моменти, як запровадження спрощеного порядку відшкодування ПДВ сумлінним платникам податку; введення електронного контролю за обігом ПДВ; відповідальності держави та посадових осіб за безпідставне затримання повернення ПДВ, зокрема, запровадження поняття бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ та нарахування на неї пені; удосконалення механізму застосування податкових векселів (погашення векселів грошовими коштами, відповідальність банків за авальовані векселі з ПДВ).

«Лише ці заходи дали б можливість поліпшити адміністрування податків та збільшити їх надходження до бюджету», – висловив докір на адресу ДПА глава держави.

Президент поставив завдання Податковій адміністрації при підготовці змін до закону про Державний бюджет на 2008 рік запропонувати зміни до податкових законів, які заблокували б можливості вимивання бюджетних коштів за рахунок ПДВ. За вимогою Президента, ці законодавчі пропозиції також мають зменшити можливості суб’єктивного підходу податківців при прийнятті рішень щодо відшкодування ПДВ. ДПА також має завершити підготовку проекту Податкового кодексу України з метою його прийняття у першому півріччі 2008 року.

Під час зустрічі у Президента України темі відшкодування ПДВ було приділено спеціальної уваги. Глава держави заявив, що податкові органи застосовують вибірковий підхід при відшкодуванні цього податку, зокрема, за регіональною ознакою. Відповідно до статистики, в цілому по Україні за 10 місяців 2007 року відшкодовано 76,5% від сум, що підлягали відшкодуванню (залишку на початок року та заявлених сум за виключенням відмовлених податковими органами), то у Донецькій області відшкодовано 96,3% від таких сум, Чернівецькій – 93,2%, Черкаській – 90,9%, Запорізькій – 90,3%.

Водночас цей показник для Сумської області складає лише 46%, Вінницької – 52,1%, Київської – 54,4%, Житомирської – 59,3%, Волинської – 61,5%, м.Києва та Севастополя – 67,4%.

Президент вказав голові ДПА на неприпустимість поширення фактів безпідставного затримання податковими органами бюджетного відшкодування, у тому числі підприємствам стратегічного значення.

В.ЮЩЕНКО поставив категоричну вимогу припинити практику наповнення бюджету за рахунок невідшкодування ПДВ. Суми, по яких закінчено перевірки, мають бути негайно повернуті з бюджету. «Я розглядаю заборгованість з ПДВ як прямий фактор охолодження економіки», – зазначив глава держави.

Він також вказав на таку негативну практику, як порушення з боку податкових органів строків проведення перевірок законності заявленого до відшкодування ПДВ та надання органам держказначейства відповідних висновків. Окрім того, стан розслідування кримінальних справ щодо порушення законодавства у сфері ПДВ у системі податкових органів є незадовільним.

Під час зустрічі Президент заявив про категоричну неприпустимість приховування Державною податковою адміністрацією реального стану із відшкодуванням ПДВ. Глава держави висловив критичну оцінку оперативності інформування з боку ДПА про стан мобілізації податків і зборів та відшкодування ПДВ. В.ЮЩЕНКО поставив вимогу негайно відновити надання йому повної інформації з цих питань та притягнути до відповідальності посадових осіб, які призупинили надання такої інформації.

В.ЮЩЕНКО висловив чітке невдоволення слабким внутрішнім контролем у системі податкових органів та високим рівнем корупції, особливо в питаннях компенсацій ПДВ. У зв’язку цим Глава держави доручив протягом місяця провести перевірки додержання законодавства посадовими особами ДПА під час повернення ПДВ, у тому числі щодо термінів бюджетного відшкодування податку, та негайно звільнити з роботи працівників ДПА, починаючи з керівників обласних податкових адміністрацій, які допускали злісні та системні порушення. «Люди, які недостойні, повинні залишити Податкову адміністрацію», – заявив Президент України.