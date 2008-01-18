Луценко і Черновецький на засіданні РНБО (фото)

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони міністр внутрішніх справ Юрій Луценко (на знімку крайній ліворуч) і голова Київської міської держадміністрації Леонід Черновецький (крайній праворуч) розмістилися на однаковій відстані від Президента.

Під час засідання Ради нацбезпеки, присвяченому земельним питанням, Черновецький звинуватив Луценка, що той погрожував посадити сина мера Києва в тюрму і в обмін вимагав землю в столиці.

Пристрасті на якийсь час вдалося вгамувати. Але коли Ющенко і Балога залишили залу засідань, Луценко, за однією версією, завдав Черновецькому один удар в обличчя, за іншою – вдарив двічі, в тому числі нижче пояса.

Фото УНІАН