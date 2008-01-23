Через указ Ющенка уже втратили права 12,5 тисяч водіїв

В Україні для стабілізації стану аварійності на автошляхах держави тривають широкомасштабні оперативно-профілактичні заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту Державної автоінспекції МВС України, від початку проведення цих заходів за результатами розгляду судами направлених адміністративних протоколів винесено 12 тис. 560 постанов про позбавлення порушників права керування.

Крім того, суди винесли 27 тис. 203 постанови про накладення на водіїв штрафу.

Ще більше 25 тисяч справ, або 39,1% від загальної кількості, залишаються в судах на розгляді.

Загалом з початку спецоперації працівники Державтоінспекції виявили 370 тис. 093 порушення Правил дорожнього руху, з них 74 тис. 228 тих порушень, що є причиною ДТП. У тому числі виявлено 16 тис. 362 факти керування транспортними засобами у нетверезому стані. Також виявлено 55 тис. 958 фактів створення аварійної обстановки на вулицях та автошляхах.

Як повідомлялося, з метою виконання вимог Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” та стабілізації стану аварійності на автошляхах держави упродовж місяця, з 10 січня по 10 лютого поточного року, підрозділами ДАІ проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання.

Цілодобово у державі працюють понад 6 тис. працівників Державтоінспекції. Вони несуть службу на 157 постах та 1062 маршрутах патрулювання (у звичайному режимі було залучено 4,5 тис. працівників ДАІ.