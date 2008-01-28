Троє міліціонерів прийняли пологи на вулиці Одеси

Через спізнення машини “швидкої медичної допомоги” інспектори патрульної служби Одеси прийняли сьогодні вранці пологи у жительки мікрорайону Чубаєвка просто на вулиці.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласного управління МВС України в області.

Як уточнила керівник ЦГЗ Ольга БОГАЧЕНКО, «невідомий громадянин викликав патрульну групу дзвінком по спецлінії «02», повідомивши, що на одній з вулиць мікрорайону чутно жіночі крики. Прибувши через декілька хвилин на місце події, співробітники міліції знайшли на узбіччі вулиці жінку в спортивному костюмі, у якої починалися пологи».

Правоохоронці викликали “швидку допомогу”, проте медики спізнювалися, і пологи довелося приймати людям у погонах. У жінки народилася дівчинка.

«І мати, і дитина передані медпрацівникам, які доставили їх в пологовий будинок», - повідомила О.БОГАЧЕНКО.