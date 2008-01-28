Талони Черновецького на паркування вже надійшли у продаж

КП "Київтранспарксервіс" подало для продажу водіям абонементні паркувальні талони, які з понеділка можна буде придбати у понад 700 точках.

Про це заявила заступник мера Києва Ірена Кільчицька, повідомляє прес-служба КМДА.

Усього виготовлено 186 тисяч талонів паркування на годину та на день. Їх можна придбати у кіосках "Союздруку" та на АЗС "КЛО".

Крім того, талони будуть продаватися у відділеннях "Укрпошти", на станціях Київського метрополітену і в пунктах "Київпастрансу".

Талони для паркування на день реалізуються номіналом у 21 грн. (червоного кольору) - для паркування у центрі міста, 9 грн. (жовтого кольору) – для паркування у прилеглих до центру районах та 5 грн. (зеленого кольору) - для паркування на околицях міста.

Талони для паркування на годину реалізуються номіналом у 7 грн. (червоного кольору) - для паркування у центрі міста, 5 грн. (жовтого кольору) – для паркування у прилеглих до центру районах та 3 грн. (зеленого кольору) - для паркування на околицях міста.

Українська правда