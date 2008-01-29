Черновецький вважає Луценка небезпечним для суспільства

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що дії міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА свідчать про його “неадекватність і небезпеку для суспільства”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами мера Києва, «заява міністра внутрішніх справ стосовно того, що він вважає за можливе застосовувати насильство до кожного, хто не подобається йому особисто, або кого він може запідозрити у чомусь, будучи недостатньо поінформованим, - не лише абсурдна, вона не вкладається в голову жодній цивілізованій людині”.

Як заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, “якщо міністр внутрішніх справ пишається своєю поведінкою і його дії не отримають належної оцінки з боку Верховної Ради, інших найвищих органів держави, це не лише суперечить здоровому глузду і закону – це небезпечно для суспільства”.

“Тоді нам не потрібні ані суди, ані прокуратура, ані Верховна Рада. Отже, країну чекає крах державної влади як такої. Переконаний, що людина, яка досі обіймає посаду міністра внутрішніх справ України і дозволяє собі такі дії і такі заяви, просто неадекватна і дуже небезпечна для суспільства. Я також переконаний, що не лише захищу права громадянина України від сваволі з боку правоохоронних органів, я зможу показати істинні причини неадекватної поведінки пана ЛУЦЕНКА», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ і мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

20 січня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що не жалкує з цього приводу і вважає, що “це чоловічий вчинок, який має робити кожен, хто хоче жити в чесній державі”.