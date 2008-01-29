У Києві іномарка знесла телефонну будку разом з людиною (фото)

Автомобіль «Фольксваген-Пассат» рухався по вулиці Соломенській у бік вулиці Волгоградської. За кермом був 20-річний хлопець, і, очевидно, їхав він з пристойною швидкістю. Автомобіль «Жигулі» , що їхав по зустрічній смузі, рапотов повернув наліво. Іномарці довелося різко міняти напрям руху, але водій не впорався з керуванням. Машина вилетіла на тротуар біля будинку №14 - прямо на таксофон, в якому на той момент знаходилася людина, і врізалася в кам`яну стіну.

Чоловік, який говорив в той момент по телефону, від удару полетів на бруківку. Можна сказати, що він ще легко відбувся. Із закритою черепномозковою травмою, струсом мозку і декількома забоями його відвезли в 17-у міськлікарню. Водій «Фольксвагена» розбив свою машину і зламав кисть правої руки. Його доставили в лікарню швидкої допомоги.

- За попередніми даними, водій «Фольксвагена» перевищив швидкість, - кажуть у прес-службі ДАІ Києва. - Враховуючи, що дорога була мокрою, він міг втратити керування.

Є ще одна версія, того що сталося. Деякі свідки ДТП говорять, що аварійну ситуацію створив водій «Жигулів», який раптово виїхав на смугу руху «Фольксвагена». Сам же він це категорично заперечує: мовляв, недосвідчений водій іномарки розгубився і не зміг впоратися з керуванням. Як все було насправді, з`ясує слідство.

Комсомольськая правда в Україні