Відома модель загинула, рятуючи свій ”Порше” від злодіїв (фото)

Відома російська модель Анна Логінова стала жертвою московських викрадачів.

За словами свідка, недільного вечора на перехресті стояв сріблястий «Порше Кайен». Напроти нього несподівано пригальмувала «десятка» (теж кольору срібла). З неї вийшов молодий темноволосий чоловік і майже бігом кинувся до іномарки. Рвонувши дверцята, хлопець витягнув на вулицю жінку-водія, кинув її на асфальт і схопився за кермо «Порше». Проте власниця авто вчепилася в двері і рук не розтискала, навіть коли машина зірвалася з місця.

Викрадач протягнув бідолаху декілька метрів, поки вона не випустила дверці. Падаючи, жінка сильно ударилася головою об асфальт.

Через деякий час сріблястий «Порше» знайшли. Викрадач кинув його на одній з вулиць. Незабаром міліціонери встановили і особу загиблої.

Нею виявилася 29-річна модель (а за сумісництвом глава одного з приватних охоронних підприємств міста Владіміра) Анна Логінова. Вона знімалася для реклами BMW, Chanel і інших крупних брендів. Того вечора Анна приїжджала на Новомар`їнську купувати кошеня за оголошенням.

Викрадача і його спільників на «десятці» зараз шукають.

Комсомольская правда