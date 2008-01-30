Хлопці примусили семикласницю повідомити до міліції про замінування школи

У Житомирі затримано семикласницю, яка зателефонувала до міліції і повідомила про замінування однієї з міських шкіл.

Як повідомила кореспондентові УНІАН працівник відділу зв’язків із громадськістю УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК, працівникам міліції знадобилося кілька годин, щоб знайти особу, яка 29 січня ввела в оману правоохоронців, повідомивши про замінування житомирської школи №12.

За її словами, у згаданій школі упродовж майже трьох годин працювали слідчо-оперативні групи, вибухо-технічна служба міліції, кінологи, представники Головного управління МНС у Житомирській області та “швидкої допомоги”. В результаті проведеного правоохоронцями огляду жодного вибухового пристрою виявлено не було.

Оперативники також вжили заходів щодо встановлення особи, яка телефонувала до міліції. Увечері 29 січня правоохоронці затримали 14-річну школярку, ученицю 7-го класу школи №12, і разом з матір’ю доставили її до Корольовського райвідділу міліції за підозрою у неправдивому виклику спецслужб.

Дівчина в усьому зізналася. За її словами, зателефонувати до міліції її змусили інші учні тієї ж школи.

"Хлопці погрожували дівчинці розповісти у класі, де вона навчається, про її спроби курити та ще щось подібне. А тому перед дівчиною став вибір: чи пошуткувати з міліцією, чи осоромитися в школі", – сказала О.НОМЕРЧУК.

Співробітник міліції додала, що мати дівчини притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.104 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неправдивий виклик спеціальних служб). За вчинок доньки їй доведеться сплатити штраф у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів.