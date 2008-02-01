Playboy назвав Топ-25 найсексуальніших красунь (фото)

Всесвітньо відомий чоловічий журнал Playboy склав щорічний рейтинг найсексуальніших жінок. Топ-25 очолила цього року голлівудська актриса Анджеліна Джолі. Далі слідують Скарлетт Йоханссон і Джесіка Альба.

Слід зазначити, що Анджеліна Джолі неодноразово одержувала запрошення знятися для обкладинки журналу Playboy, проте завжди відмовлялася.

Також в число найсексуальніших актрис, співачок і моделей потрапили Дженніфер Лав Х`юїт, Аліша Кіс, Камерон Діаз, Бейонсе, Крістіна Агілера і Брітні Спірс.

Крім того, в список потрапили офіційні подруги власника імперії Playboy Х`ю Хефнера - Холлі Медісон, Кендра Уїлкінсон і Бриджіт Маркуардт.

81-річний Хефнер вже декілька років утримує невеликий гарем, призначивши "старшою дружиною" 34-річну Маркуардт, "молодшою дружиною" - 22-річну Уїлкінсон і "улюбленою дружиною" - 28-річну Медісон.

Саме вони прикрасять обкладинку березневого номера Playboy, який вийде в світ 8 лютого.

Хефнер стверджує, що не планував розміщувати фото "дружин" на обкладинці першого весняного номера: просто вони опинилися поряд саме тоді, коли з`ясувалося, що знімки чужих красунь не будуть готові до початку лютого.

"Крім того, я закохався, - повідомив Хефнер, - і думаю, що наші відносини з Холлі - це навіки. Дружба з двома іншими дівчатами продовжуватиметься до тих пір, поки вони самі потребують цього".

Корреспондент