Розклад гонок ”Формули-1” на 2008 рік

03:11, 02 лютого 2008
Разное
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...включає перший в історії нічний етап

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно підтвердила появу першого в історії "Формули-1" нічного етапу - Гран-прі Сінгапура. Ця гонка пройде вулицями міста при повністю штучному освітленні, що дозволить жителям Європи побачити її трансляцію не пізно вночі, як завжди, а в середині дня.

Гран-прі Сінгапура почнеться 28 вересня о 20:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Крім того, на офіційному веб-сайті FIA оприлюднений остаточний розклад гонок "Формули-1" на сезон-2008. Єдиний етап, який поки що не визначився з розкладом, - це Гран-прі Бразилії, остання гонка сезону.

Офіційний старт Чемпіонату-2008 буде даний у Мельбурні (Австралія), де з 14 по 16 березня пройде перший етап "Королівських гонок".

Розклад етапів "Формули-1" в 2008 році

Гран-пріДатаПочаток кваліфікації (час місцевий)Початок гонки (час місцевий)
1. Австралія (Мельбурн)14-16 березня15 березня, 14:0016 березня, 15:30
2. Малайзія (Куала-Лумпур)21 – 23 березня22 березня, 14:0023 березня, 15:00
3. Бахрейн (Бахрейн)4 - 6 квітня5 квітня, 14:006 квітня, 14:30
4. Іспанія (Каталонія)25 - 27 квітня26 квітня, 14:0027 квітня, 14:00
5. Туреччина (Стамбул)9 - 11 травня10 травня, 14:0011 травня, 15:00
6. Монако (Монте-Карло)22 - 25 травня24 травня, 14:0025 травня, 14:00
7. Канада (Монреаль)6 - 8 червня7 червня, 13:008 червня, 13:00
8. Франція (Маньї-Кур)20 - 22 червня21 червня, 14:0022 червня, 14:00
9. Велика Британія (Сільверстоун)4 - 6 липня5 липня, 13:006 липня, 13:00
10. Німеччина (Хокенхайм)18 - 20 липня19 липня, 14:0020 липня, 14:00
11. Угорщина (Будапешт)1 - 3 серпня2 серпня, 14:003 серпня, 14:00
12. Європа (Валенсія)22 - 24 серпня23 серпня, 14:0024 серпня, 14:00
13. Бельгія (Спа-Франкоршам)5 - 7 вересня6 вересня, 14:007 вересня, 14:00
14. Італія (Монца)12 - 14 вересня13 вересня, 14:0014 вересня, 14:00
15. Сінгапур (Сінгапур)26 - 28 вересня27 вересня, 20:0028 вересня, 20:00
16. Японія (Фуджі Спідуей)10 - 12 жовтня11 жовтня, 14:0012 жовтня, 13:30
17. Китай (Шанхай)17 - 19 жовтня18 жовтня, 14:0019 жовтня, 15:00
18. Бразилія (Сан-Паулу)31 жовтня - 2 листопада1 листопада н/д2 листопада н/д
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