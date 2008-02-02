Розклад гонок ”Формули-1” на 2008 рік
...включає перший в історії нічний етап
Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно підтвердила появу першого в історії "Формули-1" нічного етапу - Гран-прі Сінгапура. Ця гонка пройде вулицями міста при повністю штучному освітленні, що дозволить жителям Європи побачити її трансляцію не пізно вночі, як завжди, а в середині дня.
Гран-прі Сінгапура почнеться 28 вересня о 20:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).
Крім того, на офіційному веб-сайті FIA оприлюднений остаточний розклад гонок "Формули-1" на сезон-2008. Єдиний етап, який поки що не визначився з розкладом, - це Гран-прі Бразилії, остання гонка сезону.
Офіційний старт Чемпіонату-2008 буде даний у Мельбурні (Австралія), де з 14 по 16 березня пройде перший етап "Королівських гонок".
Розклад етапів "Формули-1" в 2008 році
|Гран-прі
|Дата
|Початок кваліфікації (час місцевий)
|Початок гонки (час місцевий)
|1. Австралія (Мельбурн)
|14-16 березня
|15 березня, 14:00
|16 березня, 15:30
|2. Малайзія (Куала-Лумпур)
|21 – 23 березня
|22 березня, 14:00
|23 березня, 15:00
|3. Бахрейн (Бахрейн)
|4 - 6 квітня
|5 квітня, 14:00
|6 квітня, 14:30
|4. Іспанія (Каталонія)
|25 - 27 квітня
|26 квітня, 14:00
|27 квітня, 14:00
|5. Туреччина (Стамбул)
|9 - 11 травня
|10 травня, 14:00
|11 травня, 15:00
|6. Монако (Монте-Карло)
|22 - 25 травня
|24 травня, 14:00
|25 травня, 14:00
|7. Канада (Монреаль)
|6 - 8 червня
|7 червня, 13:00
|8 червня, 13:00
|8. Франція (Маньї-Кур)
|20 - 22 червня
|21 червня, 14:00
|22 червня, 14:00
|9. Велика Британія (Сільверстоун)
|4 - 6 липня
|5 липня, 13:00
|6 липня, 13:00
|10. Німеччина (Хокенхайм)
|18 - 20 липня
|19 липня, 14:00
|20 липня, 14:00
|11. Угорщина (Будапешт)
|1 - 3 серпня
|2 серпня, 14:00
|3 серпня, 14:00
|12. Європа (Валенсія)
|22 - 24 серпня
|23 серпня, 14:00
|24 серпня, 14:00
|13. Бельгія (Спа-Франкоршам)
|5 - 7 вересня
|6 вересня, 14:00
|7 вересня, 14:00
|14. Італія (Монца)
|12 - 14 вересня
|13 вересня, 14:00
|14 вересня, 14:00
|15. Сінгапур (Сінгапур)
|26 - 28 вересня
|27 вересня, 20:00
|28 вересня, 20:00
|16. Японія (Фуджі Спідуей)
|10 - 12 жовтня
|11 жовтня, 14:00
|12 жовтня, 13:30
|17. Китай (Шанхай)
|17 - 19 жовтня
|18 жовтня, 14:00
|19 жовтня, 15:00
|18. Бразилія (Сан-Паулу)
|31 жовтня - 2 листопада
|1 листопада н/д
|2 листопада н/д