Розклад гонок ”Формули-1” на 2008 рік

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно підтвердила появу першого в історії "Формули-1" нічного етапу - Гран-прі Сінгапура. Ця гонка пройде вулицями міста при повністю штучному освітленні, що дозволить жителям Європи побачити її трансляцію не пізно вночі, як завжди, а в середині дня.

Гран-прі Сінгапура почнеться 28 вересня о 20:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Крім того, на офіційному веб-сайті FIA оприлюднений остаточний розклад гонок "Формули-1" на сезон-2008. Єдиний етап, який поки що не визначився з розкладом, - це Гран-прі Бразилії, остання гонка сезону.

Офіційний старт Чемпіонату-2008 буде даний у Мельбурні (Австралія), де з 14 по 16 березня пройде перший етап "Королівських гонок".

Розклад етапів "Формули-1" в 2008 році