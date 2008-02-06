ДТП у Києві: півдесятка розбитих машин і ще більше постраждалих (фоторепортаж)

Вчора у Києві на перетині вул. Урицького і вул. Стадіонної зіткнулися чотири автомобілі: Toyota Land Cruiser, Audi 80, Renault 19 і маршрутка "Богдан".

Водії транспортних засобів від коментарів відмовилися. Тому про причину ДТП можна здогадуватися лише по розташуванню машин і посилатися на коментарі «роззяв». Агентство "Друга смуга" відобразило таку картину інциденту: Audi 80, Renault 19 і маршрутка рухалися по вул. Урицького у напрямі Солом’янської площі. У цей момент на перехрестя з вул. Стадіонної виїхав Toyota Land Cruiser, у який врізався автомобіль Audi. Від удару легковик і позашляховик почало кидати по шляху, і число пошкоджених авто збільшилося до чотирьох. За словами очевидців, Toyota, що оберталася навколо своєї осі, ще збила жінку, яка стояла на тротуарі.

Кількість постраждалих в аварії не можуть назвати навіть співробітники бригади швидкої допомоги. За попередніми даними медиків, «всі люди житимуть», але без численних травм, звичайно, не обійшлося.

Всі автомобілі понівечені до невпізнання.

В результаті аварії, яка блокувала практично всю проїжджу частину, утворився затор.

Фото "Другої смуги"