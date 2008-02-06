Зіткнення КамАЗа і автобуса паралізувало Московський міст (фоторепортаж)

У Києві КАМАЗ зіткнувся з автобусом, унаслідок ДТП четверо пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, пригода сталася 5 лютого о 16:40 на проспекті Ватутіна.

Водій автомобіля КАМАЗ, який рухався зі сторони Московського мосту в напрямку пл. Керченської, виконуючи правий поворот із другої смуги руху, не пропустив автобус МАЗ, що рухався у крайній правій смузі в цьому ж напрямку, скоїв з ним зіткнення, після чого КАМАЗ перекинувся. Як відзначає "Друга Смуга", удар прийшовся в район бензобаку бетономішалки, з якого почало витікати пальне. Щоб запобігти можливому вибуху, на місце ДТП викликали бригаду пожежних.

За протоколами медичного огляду, обидва водії у момент інциденту були тверезі.

В результаті аварії Московський міст на протязі кількох годин був паралізований величезною пробкою.

Фото ІА "Друга смуга"