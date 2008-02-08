Зловмисники зламали бейсбольну биту... об спину міліціонера

У Кременчуку Полтавської області скоєно напад на міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, автомобіль 22-річного лейтенанта міліції, який був на службовому завданні й вже повертався в управління УБОЗ, несподівано підрізала іномарка, з якої вискочили двоє чоловіків із бейсбольною битою в руках. Невідомі почали бити нею міліціонера, не зважаючи на його заяви, що він є співробітником міліції. Бита зламалася об спину міліціонера. Один із нападників витягнув пістолет і приставив до спини міліціонера, погрожуючи розправою.

Під час інциденту в міліціонера задзвонив мобільний телефон і він встиг прокричати в трубку колегам, що його б`ють. Працівники міліції прибули на допомогу, оскільки знали, де знаходиться їхній колега. Проте нападники приставили до потилиці лейтенанта дуло пістолета й не реагували на вимоги правоохоронців звільнити міліціонера. Тільки після переговорів його вдалося звільнити і доставити в лікарню, а нападників - затримати.

«Я беру цю справу на особистий контроль. Я зроблю все можливе, щоб винні понесли повну відповідальність за те, що сталося. В даний час за фактом побиття порушено кримінальну справу за статтею 296 ч. 2 Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб», - заявив начальник УБОЗ у Полтавській області полковник Олександр ПЛУЖНИК.