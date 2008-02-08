Власники машин, тракторів і мотоциклів одержать безкоштовне паливо в Туркменії

C 11 лютого громадяни Туркменії, які володіють приватним автотранспортом, включно з тракторами і мотоциклами, по талонах одержуватимуть безкоштовний бензин або дизельне паливо, передає Туркменське телебачення.

Ухвалу, що затверджує порядок і норми місячного забезпечення громадян безкоштовним паливом, підписав президент країни Гурбангули Бердимухаммедов. Він доручив Міністерству нафтогазової промисловості і мінеральних ресурсів, Центрбанкові та МВС налагодити випуск талонів.

Як пояснює Туркменське телебачення, власники приватних транспортних засобів одержать талони на паливо в уповноважених банківських установах. Всі види автомобільного бензину і дизельного палива понад місячні норми відпускатимуться за цінами, встановленим урядом країни.

У повідомленні не зазначаються обсяг місячної безкоштовної норми та ціна на понаднормове пальне, пише Лента.ру.