Компанія Toyota об`єднала навігаційну і гальмівну системи автомобіля, щоб він міг самостійно сповільнюватися перед перехрестями, повідомляє Автолента з посиланням на Motor Authority.

Наближаючись до дорожньої розв`язки, транспортний засіб, обладнаний такою системою, попереджає водія про те, що попереду на нього чекає перехрестя і знак "Стоп". Якщо шофер ігнорує попередження і їде надто швидко або натискає на педаль гальма недостатньо ефективно, то система сама візьме контроль над машиною і зупинить її. Інформація про знаки "Стоп" міститься у всіх вбудованих картах японської навігації.

Щоб уникнути похибок і передчасного використання гальм, система братиме інформацію не тільки з супутників, а й з камери, вмонтованої в задню частину машини. Річ у тому, що похибка даних найсучаснішої автомобільної навігації становить мінімум 30 сантиметрів, а у більшості автомобілів із стандартним GPS-приймачем неточність може досягати 15 метрів.

Незабаром компанія почне продаж в Японії автомобілів, обладнаних такою системою. Вивчивши її роботу, Toyota планує вивести цю опцію на глобальний ринок.