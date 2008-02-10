Земляки написали пісню для Ані Лорак на «Євробачення-2008»

Чернівчани створили пісню для своєї землячки - співачки Ані ЛОРАК на конкурс «Євробачення-2008».

Як передає кореспондент УНІАН, ідея створити пісню виникла у режисера обласного Театру ляльок Руслана НЕУПОКОЄВА. Він написав текст англійською мовою, а композитору та актору Театру ляльок Євгенові СТОЛЯРУ запропонував написати музику.

У пісні звучать буковинські етнічні мотиви. Це ліричний твір європейського формату з буковинськими мотивами під назвою «Save the dream» («Збережи мрію»).

«Коли я вперше почув про конкурс пісні для Ані Лорак на «Євробачення», то подумав: чому би не спробувати собі?», – розповів місцевій газеті «Молодий буковинець» Р.НЕУПОКОЄВ. За його словами, пісня про те, що «мрія жива, її треба берегти, і тоді вона завжди вестиме вас вперед».

За словами Є.СТОЛЯРА, перед тим, як писати музику, він придбав диск з піснями Ані Лорак, щоби визначити діапазон її голосу. «Я створював мелодію за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. Тут задіяні барабани, бас, а також скрипка, сопілка і цимбали. Гадаю, Ані Лорак як справжній буковинці мелодія має бути близькою. Чув, що пісню для неї написав навіть Філіпп КІРКОРОВ. Хотілося би з ним позмагатися», - додав музикант.

«Save the dream» уже передали співачці і чекають її реакції на пісню.