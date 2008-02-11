У штаті Пенсільванія зіткнулися 68 автомобілів
09:04, 11 лютого 2008Разное
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Більш як 35 людей дістали поранення
В американському штаті Пенсільванія через сильний снігопад зіткнулися 68 автомобілів.
Як передає ІТАР-ТАСС, за даними місцевої влади, в результаті ДТП загинула, щонайменше, одна людина.
Більш як 35 людей дістали поранення, причому 18 з них у даний час перебувають в госпіталі.
"Нульова видимість, сильний сніг і сильний вітер не дали можливості автомобілістам уникнути аварії", - сказав представник поліції штату. За його словами, погана погода в неділю стала причиною безлічі інших ДТП на території Пенсільванії.
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