ДТП на Рівненщині: постраждали 4 білорусів

У с.Верхів Острозького району Рівненської області, на автошляху “Рівне-Острог” водій мікроавтобусу "Мерседес-Бенц", в якому знаходилося 8 пасажирів - громадян Республіки Білорусь, на слизькій дорозі не впорався з керуванням та допустив перекидання мікроавтобуса.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди 4 осіб постраждало, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Острозької центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Рівненській області.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 99 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 13 осіб та 122 - травмовано.