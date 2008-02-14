У Львові встановлять апарати з продажу презервативів

До Євро-2012 на вулицях Львова будуть встановлені апарати з продажу презервативів та води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання сесії Львівської міської ради начальник Управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир ЗУБ.

Також, за словами В.ЗУБА, в інфекційних відділеннях львівських лікарень на час Євро-2012 буде встановлено 200 додаткових ліжок “на випадок інфекції”.

У свою чергу директор департаменту Євро-2012 Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ повідомив журналістам, що з березня у Києві розпочне працювати офіс Львівської міської ради з підготовки до Євро-2012.

За словами О.ЗАСАДНОГО, головною функцією офісу, який буде знаходитися поблизу приміщення Верховної Ради України, стане підготовка до проведення у Львові матчів Євро-2012 через координацію зв’язків управлінь та департаментів Львівської міської ради з профільними міністерствами та державними комітетами.