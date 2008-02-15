Ford офіційно представив нову Fiesta (фото)

Компанія Ford розповсюдила перші офіційні фотографії і інформацію про серійну версію нового покоління трихдверного хетчбека Fiesta. Концептуальна версія цього автомобіля була вперше представлена минулого року у Франкфурті, а товарну машину покажуть на майбутньому моторшоу в Женеві, що відкривається на початку березня, відзначає АвтоЛента.ру.

Новинка побудована на платформі компактного автомобіля Mazda2. Гамма двигунів включатиме три бензинові двигуни: об`ємом 1,25 літра, який пропонуватимуть у двох варіантах потужності – 60 і 80 кінських сил, а також 1,4- і 1,6-літрові мотори потужністю 91 і 115 кінських сил відповідно. Також новий Ford Fiesta одержить і 68- і 90-сильні турбодизелі об`ємом 1,4 і 1,6 літра відповідно. Всі мотори зможуть працювати в парі з п`ятиступінчастою механічною коробкою передач, а чотиришвидкісний "автомат" агрегатуватиметься тільки з 1,4-літровим бензиновим двигуном.

Нова Fiesta також одержить електропідсилювач рульового управління, що раніше не пропонувався для цієї моделі, світлодіодні задні ліхтарі і аудіосистему з голосовим управлінням, MP3-програвачем та інтерфейсом Bluetooth.

У Європі продажі нового покоління тридверної Ford Fiesta почнуться навесні поточного року. Вартість хетчбека поки не відома. Очікується, що серійні версії седана і п`ятидверної версії Fiesta будуть представлені протягом найближчих двох років.