У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою (фоторепортаж)
14:45, 15 лютого 2008Разное
1644 0
ЗІЛ "підрізав" водій легковика
У Києві на вулиці Жукова зіткнулися пасажирський "Богдан" і "ЗІЛ". За словами очевидців, лихач на легковому авто "підрізав" вантажівку, внаслідок чого "ЗІЛ" різко розвернуло і викинуло на зустрічну смугу руху. Водій "ЗІЛа" не зміг ухилитися від "Богдана", повідомляє Магнолія ТВ.
На щастя, ніхто з водіїв і пасажирів автобуса не постраждав. А ось машинам пощастило менше.
Фото Магнолії ТВ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter