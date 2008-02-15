У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою (фоторепортаж)

У Києві на вулиці Жукова зіткнулися пасажирський "Богдан" і "ЗІЛ". За словами очевидців, лихач на легковому авто "підрізав" вантажівку, внаслідок чого "ЗІЛ" різко розвернуло і викинуло на зустрічну смугу руху. Водій "ЗІЛа" не зміг ухилитися від "Богдана", повідомляє Магнолія ТВ.

На щастя, ніхто з водіїв і пасажирів автобуса не постраждав. А ось машинам пощастило менше.

Фото Магнолії ТВ