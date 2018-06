Канадський мільярдер перекупив ”Книгу рекордів Гіннеса”

Канадський мільярдер Джим ПЕТТІСОН придбав права на видання "Книги рекордів Гіннеса" у британської компанії HIT Entertainment, повідомляє агентство Bloomberg. Бізнесмен через компанію Ripley Entertainment володіє мережею музеїв Believe It Or Not, в яких зібрані всілякі раритети і чудасії.

Сума операції склала 60 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 120 мільйонів доларів), пише Лента.ру з посиланням на The Guardian, за даними якої, крім канадця на покупку Книги рекордів були ще три претенденти.

"Книга рекордів Гіннеса" була вперше видана в 1955 році. На даний час видання виходить в 100 країнах 37 мовами.

До 2001 року правами на видання книги володів алкогольний концерн Diageo, в який входить виробник пива "Гіннес". Потім видання було продане за 90 мільйонів доларів компанії Gullane Entertainment - виробнику телепередач, яка в 2002 році була поглинена HIT Entertainment.

Новий власник бренду раніше використовував його за ліцензією. У музеях Believe It Or Not зберігається найбільша в світі колекція середньовічних інструментів для тортур, чучела тварин з двома головами і шматки Берлінської стіни.