Під завалами на шахті в Макіївці шукають четвертого гірника
10:26, 16 лютого 2008Разное
806 0
Обрушення породи сталося о 5-й ранку
На шахті "Чайкіно" в Макіївці Донецької області тривають пошуки четвертого гірника, який 15 лютого опинився під завалом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.
Як повідомляв УНІАН, обрушення породи на шахті "Чайкіно", під який потрапили 4 гірників, сталося о 5-й годині ранку 15 лютого. О 05.50 та о 07.25 на поверхню було піднято двох гірників, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано. О 12.25 третій гірник від отриманих травм помер під час підйому на поверхню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter