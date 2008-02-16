Під завалами на шахті в Макіївці шукають четвертого гірника

На шахті "Чайкіно" в Макіївці Донецької області тривають пошуки четвертого гірника, який 15 лютого опинився під завалом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.

Як повідомляв УНІАН, обрушення породи на шахті "Чайкіно", під який потрапили 4 гірників, сталося о 5-й годині ранку 15 лютого. О 05.50 та о 07.25 на поверхню було піднято двох гірників, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано. О 12.25 третій гірник від отриманих травм помер під час підйому на поверхню.