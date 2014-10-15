Міністерство закордонних справ України, Аукціонний дім «ДУКАТ» Фонд культурних ініціатив ArtHuss спільно з проектом «Центр допомоги пораненим»ініціюють

БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН

НА ПІДТРИМКУ ПОРАНЕНИХ БІЙЦІВ АТО

(сучасне українське мистецтво)

в рамках суспільної ініціативи «АРТ-ФРОНТ»

відкриття передаукціонної виставки

15 жовтня о 19:00

Український Дім (вул. Хрещатик, 2)

Аукціон 18 жовтня о 14:00

Сьогодні наша держава переживає найтрагічніші часи за всю історію своєї незалежності. На сході України гинуть наші співвітчизники, захищаючи Батьківщину від зовнішнього агресора. Ми як ніколи розуміємо, що перемога можлива лише за умови консолідації усіх сил суспільства та колективної підтримки наших захисників. Саме тому українська арт-спільнота (провідні київські музеї, галереї та інші культурні осередки) долучилися до загальноукраїнського руху, започаткувавши суспільну ініціативу «АРТ-ФРОНТ», основною метою якої є регулярне проведення благодійних мистецьких акцій, спрямованих на військову та медичну підтримку українських бійців, які перебувають в зоні АТО.

На торги буде виставлено колекцію зі 100 творів провідних вітчизняних художників, визнаних як в Україні так і за кордоном. Основну та найбільш цікаву частину колекції аукціону складають роботи відомих сучасних майстрів: О. Животкова, Т. Сільваші, А. Криволапа, О. Ройтбурда, В. Ралко, М. Вайсберга, П. Макова, О. Аполлонова, О. Придувалової, А. Максименко, А. Тертичного, К. Проценко, К. Гнилицької, М. Мамсікова, І. Ісупова, А. Логова, Т. Гершуні, І. Гайдая, М. Дондюка та багатьох інших.

Стартові ціни на аукціоні будуть значно нижчими за естімейти, вказані в каталозі.

Всі зібрані під час торгів кошти буде направлено на сучасне протезування бійців, які стали інвалідами внаслідок смертоносних боїв на сході України.

Телефон для реєстрації учасників аукціону: (044 )270-50-79, 067 220 30 17

Акредитація для ЗМІ обов’язкова!

Акредитація в PR-компанії «Дель Арте»:

Юрій Гулевич, тел.: 067 448 05 35; yurik76@list.ru

Ольга Стельмашевська, тел.: 067 238 81 85; ostelm@voliacable.com

Акредитовані представники ЗМІ отримують каталог аукціону

Подробиці на сайті:www.dykat.com.ua

Офіційна сторінка Аукціону уFacebook: