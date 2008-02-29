Глава УГКЦ зазначає, що порушення правил дорожнього руху є гріхом

Глава Української греко-католицької церкви, кардинал Любомир ГУЗАР зазначає, що порушення правил дорожнього руху є гріхом.

Як повідомили УНІАН у Департамент інформації УГКЦ, про це йдеться у “Роздумах Блаженнішого Любомира щодо дотримання правил дорожнього руху”.

“Щиро сподіваюся, що для віруючої людини усвідомлення того, що порушення правил дорожнього руху є гріхом, буде достатнім для того, щоби постановити собі використовувати автомобіль на користь для себе та інших і ретельно оминати всього, що може стати причиною матеріальних збитків, втрати здоров’я чи, навіть більше, життя”, - зокрема, зазначає предстоятель УГКЦ.

При цьому він підкреслив важливість вміння, пильності і розсудливості у дорожньому русі. “На цю справу можна дивитися суто „земними” очима, але ми, віруючі люди, повинні подивитися і очима своєї душі, бо йдеться не тільки про дотримання правил, а й про виконання Божих заповідей”, - йдеться у зверненні Глави УГКЦ.

Він зазначає, що автомобіль – це велике досягнення техніки, однак в руках нерозважної людини він може стати знаряддям тривалого каліцтва чи вбивства. “А за це вже треба відповідати як перед людьми, так і перед Богом”, - додає предстоятель УГКЦ.

Серед іншого, він вказує на те, що чарка алкоголю перед тим, як сісти за кермо автомобіля може бути причиною жахливих, смертоносних аварій; що можна грішити в інший спосіб - хизуючись або позитивно приймаючи вихваляння інших про всякі “витівки” на дорогах; що надмірне, невиправдане уповання на Божу допомогу – також є формою гріха.