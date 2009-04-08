Україна відмовляється від цукерок

За даними аналізу, проведеного відділом маркетингу ТОВ «Яричів», через економічну кризу у першому кварталі 2009 року продаж кондитерських виробів в Україні скоротився на 15-20%. Найбільше криза торкнулася преміум сегменту. Продаж дорогих кондитерських виробів скоротився приблизно на 50%.

«На сьогодні в суспільстві відбувається перерозподіл витрат. Люди все частіше задумуються що купити: дорогий кондитерський виріб чи більш актуальний продукт. Тому скорочення продажів кондитерських виробів неминуче. Однак говорити про обвал кондитерського ринку не варто. Відбудеться лише перепозиціонування. Попит повинен зростати, але на дешевші види продукції. Зокрема на дешеві цукерки, цукрове дешеве печиво. Очевидно, що повториться ситуація 1998-2000 років, коли ринок по об’ємах буде великим, але в грошовому вимірі – дешевим», - зазначає генеральний директор ТОВ «Яричів» Олег Клімчук.

Наразі прогнозувати як далі розвиватиметься кондитерський ринок важко. Однозначно, що він не повернеться на ті позиції, на яких був до кризи. На думку фахівців, неминучим буде і постійне подорожчання продукції – в середньому на 3-4% щомісяця через подорожчання сировини. Для прикладу, з початку року цукор подорожчав приблизно на 20%, жири дорожчають на 5% щомісяця, прогнозується ріст цін і на борошно.