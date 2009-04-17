Київ залишиться без пляжів

Київська міська державна адміністрація, повідомив голова Київської міської організації природоохоронного товариства Микола ЩЕПЕЦЬ, 7 квітня прийняла рішення щодо міських пляжів. Цим розпорядженням, за його словами, оголошується низка конкурсів на будівництво розважальних комплексів поблизу водойм. Зокрема, в Оболонському районі - на озері Вербне (заказник), системі Міністерських озер, Оболонській набережній та північній частині затоки Оболонь. У Дніпровському районі – у пляжних секторах острова Труханів (пляжі Центральний та Довбичка), Венеціанської протоки (пляжі Венеція та Дитячий з пляжем для інвалідів) та Русанівська протока (пляжі Веселка та Русанівська Коса).

Крім пляжів, повідомив М.ЩЕПЕЦЬ, проводяться незаконні дії з самими водоймами. Так, у березні було зареєстровано ТОВ “Київриба”, якому передбачено передати у користуваня навіть такі об’єкти як затока Наталка, Собаче Гирло (Оболонь) і Верблюд, а ще 56 іменних та безіменних озер, ставків і водойм по всьому місту для розведення риби. Примітно, зауважив природоохоронець, що серед засновників цього ТОВ є син нинішнього керівника “Плеса”, а передача вказаних водойм робить практично неможливим вільний доступ до них жителів міста.

М.ЩЕПЕЦЬ також звернув увагу на те, що 31 березня гендиректор «Плесо» видав наказ про скорочення останніх 266 осіб працівників підприємства (133 посади, які заповнювалися в період літнього сезону, були скорочені раніше), а також ліквідовував усі пляжні господарства Києва (всього 27 одиниць). І хоча керівництво міста заявляє, що ліквідації та скорочення не буде, за інформацією М.ЩЕПЦЯ, вчора “Плесо” передало до Центру зайнятості списки звільнених з роботи людей.

Інший учасник прес-конференції, який брав участь у роботі парламентської ТСК з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів України посадовими особами КМДА, Д.ЄВСЄЄВ повідомив про виявлення великої кількості порушень у документації “Плеса” стосовно пляжів та їхньої інфраструктури. Зокрема, немає документального оформлення земель пляжів і прибережних смуг, виявлено численні порушення при укладанні договорів оренди земель та майна підприємства з приватними структурами, тощо.

Найбільш кричущим фактом, який, за словами Д.ЄВСЄЄВА, було виявлено, є відсутність паспортів водних об’єктів у них вказуються розміри водойми, її глибина і прибережні охоронні смуги), які дають можливість контролювати стан водойми і реагувати на порушення. Такі паспорти, додав він, є в усіх областях, окрім Києва, де кошти на оформлення документів виділяють щороку, але так само щорічно вони повертаються до бюджету міста як невикористані. А відсутність паспортів, наголосив Д.ЄВСЄЄВ, дозволяє використовувати водойми як завгодно і робити з ними що заманеться.

Природоохоронці також розповіли про випадки рейдерського захоплення пляжів і стоянок човнів приватними охоронними структурами, вимагання хабарів з боку керівництва КП “Плесо” та його відмову виконувати низку судових рішень.

Голова Всеукраїнської ради асоціації рибалок А.ЧИСТЯКОВ заявив, що представники громадських організацій більше не мають наміру спостерігати за махінаціями з київськими пляжами і будуть домагатися “повернення водойм людям”. Наступним кроком він пообіцяв організацію круглого столу щодо цієї проблеми за участю правоохоронців, а якщо й це не допоможе – акції протесту представників природоохоронних організацій столиці.