В Одесі водіїв маршруток навчатимуть етикету

Справжніх інтелігентів вирішили зробити з одеських водіїв маршруток. Для них влаштують спеціальні курси етикету.

Навчання - обов`язкове для всіх, заняття почнуться вже у травні і триватимуть - місяць.

Причиною такого кроку стали численні скарги пасажирів. Люди бідкаються, що водії поводяться по-хамськи, курять і розмовляють за кермом по мобільному.

Тож, перш за все, маршрутників учитимуть ввічливості. Крім того, розкажуть як правильно реагувати на скандали, які влаштовують пасажири. Наприклад, коли вимагають зупинити маршрутку у забороненому місці.

Найкращих учнів-перевізників нагородять грамотами і преміями.

За матеріалами 5.ua