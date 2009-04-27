В Одесі водіїв маршруток навчатимуть етикету
15:13, 27 квітня 2009Права споживачів
1 0
На курси відправлять усіх маршрутників
Справжніх інтелігентів вирішили зробити з одеських водіїв маршруток. Для них влаштують спеціальні курси етикету.
Навчання - обов`язкове для всіх, заняття почнуться вже у травні і триватимуть - місяць.
Причиною такого кроку стали численні скарги пасажирів. Люди бідкаються, що водії поводяться по-хамськи, курять і розмовляють за кермом по мобільному.
Тож, перш за все, маршрутників учитимуть ввічливості. Крім того, розкажуть як правильно реагувати на скандали, які влаштовують пасажири. Наприклад, коли вимагають зупинити маршрутку у забороненому місці.
Найкращих учнів-перевізників нагородять грамотами і преміями.
За матеріалами 5.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter