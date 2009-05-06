“Кращу у світі роботу” отримав британець

Переможцем конкурсу на "кращу роботу в світі" - на посаду доглядача тропічного острова, що привернув величезний інтерес інтернет-аудиторії, став британський співробітник благодійної організації, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву, опубліковану на інтернет-сайті проекту.

Бена Саусхолла (Ben Southall) вибрали з числа 16 фіналістів - десяти чоловіків і шести жінок у віці від 20 до 38 років з 15 країн. За британця проголосували майже 35 тисяч інтернет-користувачів з 200 країн.

Конкурс на посаду доглядача тропічного острова Гамільтон, що входить до складу Великого Бар`єрного рифа, оголосили влада австралійського штату Квінсленд і туристична компанія Tourism Queensland. Всього організатори отримали більше 34 тисяч заявок від охочих наглядати за тропічним островом. Тривалий час оптимістичні шанси опинитися серед фіналістів мала російський фахівець в області морської біології 29-річна Юлія ЯЛОВІЦИНА. Проте 19 березня росіянка вибула з проекту через скандалу з еротичною відеозйомкою, в якому фігурувало її ім’я.

Доглядач тропічного раю отримає 150 тис. дол.. за півроку роботи. Працівник буде забезпечений безкоштовними авіаквитками від місця проживання до острова і назад, а також безкоштовним помешканням у будинку з басейном і полем для гольфу. В обов`язки доглядача входять прогулянки по острову, підводні пірнання і деякі інші завдання. Крім того, відповідальний за острів повинен вести блог в Інтернеті і раз на тиждень оновлювати фотозвіти і відеощоденник.

За матеріалами РИА Новости