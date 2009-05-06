Chrysler налагоджує співпрацю з Fiat

Американська компанія Chrysler, що входить у трійку провідних американських автовиробників, і італійські Fiat уклали угоду про партнерство.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це оголосив у Вашингтоні президент США Барак ОБАМА.

У Білому домі вважають, що Chrysler не зможе вижити як самостійна компанія, а партнерство з Fiat дозволить зберегти більше 30 тис. робочих місць.

Як розповів Б.Обама, Chrysler необхідно пройти процедуру банкрутства через те, що кредитори компанії відмовилися списати довгі.

За договором Fiat одержить 20% акцій Chrysler.