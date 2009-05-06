Chrysler налагоджує співпрацю з Fiat
12:10, 06 травня 2009Права споживачів
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Щоби врятуватися від банкрутства
Американська компанія Chrysler, що входить у трійку провідних американських автовиробників, і італійські Fiat уклали угоду про партнерство.
Як передає Бі-Бі-Сі, про це оголосив у Вашингтоні президент США Барак ОБАМА.
У Білому домі вважають, що Chrysler не зможе вижити як самостійна компанія, а партнерство з Fiat дозволить зберегти більше 30 тис. робочих місць.
Як розповів Б.Обама, Chrysler необхідно пройти процедуру банкрутства через те, що кредитори компанії відмовилися списати довгі.
За договором Fiat одержить 20% акцій Chrysler.
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