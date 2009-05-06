Вірменія скоротила виробництво коньяку на третину

Підприємства Вірменії у січні-березні 2009 року скоротили виробництво коньяку на 36,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 2 млн. 339,4 тис. літрів, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство "Новости-Армения".

Як наголошується, за даними Національної статистичної служби (НСС), в першому кварталі поточного року в країні було вироблено 2 млн. 649,5 тис. літрів горілки і лікерогорілчаної продукції, що на 12,1% перевищує обсяги першого кварталу 2008 року. За звітний період в республіці зафіксовано збільшення виробництва вина на 4% - до 773,6 тис. літрів, а пива вироблено 1 млн. 165,7 тисячі літрів - на 14,3% менше в порівнянні з січнем-березнем 2008 року.

Виробництво шампанських вин протягом січня-березня поточного року склало 41,8 тис. літрів (зростання на 14,5%).

Разом з тим, згідно даним НСС, виробництво у Вірменії безалкогольних напоїв - лимонаду, газованих і енергетичних напоїв - скоротилося на 2,8% та досягло 7 млн. 450,6 тис. літрів.