Британці ладні відмовитися від їжі заради Інтернету

Більшість жителів Великобританії в умовах кризи ладні економити на їжі, але не збираються відмовлятися від Інтернету.

Як пише видання Techradar.com, про це свідчать результати соцопитування Digital Families.

Відповідаючи на питання «Від чого ви не хочете відмовлятися під час фінансової кризи», 67% сімей назвали Інтернет, 30% — затрати на свята, 24% — закупки у гіпермаркеті у вихідні.

Опитування показало, що майже половина британців витрачає понад 10% сімейного бюджету на купівлю різних гаджетів. Не зважаючи на кризу, 57% опитаних заявили, що продовжать купувати новинки техніки.

При цьому відмічається залежність британців від мобільних технологій: третина опитаних батьків заявила, що доступ до електронної пошти та Інтернету «на ходу» допоміг їм урівноважити робочі та сімейні обов’язки. І тільки 6% респондентів заявили, що прогресивні технології ускладнюють їхнє життя.

За матеріалами BFM