Кабмін відновить регулювання цін на продукти

Уряд планує найближчим часом відновити систему регулювання цін на основні продукти харчування в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

«Наступної середи ми повернемося (на засіданні Кабміну) до питання про цінове регулювання щодо тих продуктів харчування, які мають найбільший попит серед населення», - сказав Б.ДАНИЛИШИН. При цьому він не став уточнювати, яких саме груп продуктів це стосується.

Б.ДАНИЛИШИН підкреслив, що на сьогодні підвищення цін на продукти харчування відіграє одну з найважливіших ролей при формуванні інфляції.

Він також заявив, що раніше прийняте урядом рішення про скасування системи регулювання цін на продукти харчування було помилковим.