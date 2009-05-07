Україна – 68-ма у світі за рівнем процвітання

Україна займає 68-е місце в списку найбільш процвітаючих країн світу за підсумками 2008 року. Такі результати щорічного рейтингу Legatum Prosperity Index, який базується на 2 категоріях - економічній конкурентоспроможності та показнику населеності.

Як наголошується в рейтингу, позиція України – найнижча серед європейських держав, на цій же сходинці знаходиться Македонія. Ранг економічної конкурентоспроможності України (45) значно вищий, ніж показник мешкання (91). Показник рівня мешкання враховує стан охорони здоров`я, охорону навколишнього середовища і якість повітря.

Найбільш процвітаючою країною світу визнана Австралія, що опинилася у першій графі на 6-му, а в другій - на 10-му місці. Другу і третю позиції посіли Австрія (9 і 8 місця) і Фінляндія (12 і 5 місця). У десятку кращих увійшли Германія, Сінгапур і США (вони розділили 4-6 позиції), Швейцарія (7), Гонконг (8), а також Данія і Нова Зеландія (9-10).

Перше місце у категорії країн з найбільш конкурентоздатною економікою посів Сінгапур, а в категорії держав з кращими умовами для життя - Норвегія.

У першій категорії Росія зайняла 34-е місце, а в другій – 82-і, загальний список процвітання - 57-е місце.

Останню 104-у позицію в загальному списку посів Ємен.