Кількість користувачів Інтернету в Україні зменшилася на 1,3%

Обсяг української аудиторії користувачів Інтернету (унікальних користувачів, що зробили більше одного перегляду сторінки за квітень 2009 року, і користувачів, які проглядали сторінки у квітні і минулого місяця) склав у квітні ц.р. 11,81 млн. осіб, що на 1,3% менше, ніж у березні 2009 року.

Такі результати наводяться у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за квітень 2009 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Географія розподілу користувачів Інтернету в квітні ц.р. показує, що, в основному, українські користувачі Інтернет живуть у столиці і в крупних містах, - на перші 8 регіонів України в квітні припало більше 88% користувачів.

При цьому із значним відривом від інших регіонів лідирує Київ, на який у квітні ц.р. прийшлося 60,39% усіх користувачів Інтернету в Україні. Далі йдуть: Харків (5,34%), Одеса (5,19%), Донецьк (4,96%), Дніпропетровськ (4,84%), Крим (2,71%), Львів (2,68%), Запоріжжя (1,83%). Сумарна частка цих регіонів склала 27,99%.

На решту регіонів України припало 10,92% користувачів Інтернету в Україні у квітні 2009 року.

“Аутсайдерами” за рівнем проникнення Інтернету в Україні у квітні ц.р. стали міста Луцьк (0,18% користувачів), Житомир (0,23%) і Закарпатська область (0,29%).

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернету у глобальній мережі у квітні склав більше 3,994 млрд. хвилин, що на 8,19% менше, ніж у березні 2009 року.