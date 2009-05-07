МСЕ закликає забезпечити захист дітей у кіберпросторі

Генеральний секретар Міжнародного союзу електрозв`язку (МСЕ) Хамадун І. ТУРЕ закликає захистити дітей у кіберпросторі.

Про це говориться в його зверненні з приводу Всесвітнього дня електрозв`язку і інформаційного суспільства (17 травня), текст якого опубліковано на сайті Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ).

У зверненні Х.ТУРЕ зазначає, що «кіберпростір» дозволяє дітям розвиватися і розширювати свій кругозір, він є джерелом знань тв інформації в епоху цифрових технологій, «інкубатором свіжих ідей і сучасних інновацій».

«Проте кіберпростір має і свої проблеми», - вважає генсек МСЕ.

За його словами, «оскільки діти і підлітки наважуються увійти до широко відкритого світу кіберпростору», досліджуючи Інтернет, вбираючи енциклопедичний обсяг інформації, звертаючись до відеобібліотеки, заходячи в "кулуари" і створюючи мережеві співтовариства, то вони піддаються дії деяких елементів суспільства, «яких у нашому реальному світі ми звикли сторонитися».

За даними Х.ТУРЕ, троє з чотирьох дітей готові поділитися інформацією про себе і свою сім`ю в онлайновому середовищі в обмін на товари і послуги, щорічно кожна п`ята дитина стає мішенню злочинця або педофіла.

«Захистити дітей в кіберпросторі - наш обов`язок. От чому ми виступили з ініціативою "Захист дитини в онлайновому середовищі (COP)", яка є невід`ємною частиною Глобальної програми кібербезпеки МСЕ», - зазначив він.

Ця ініціатива, за словами Х.ТУРЕ, відповідає мандату МСЕ щодо посилення кібербезпеки і створення основ для забезпечення надійного і безпечного кіберсвіту для майбутніх поколінь. Він зазначив, що в МСЕ до вирішення цього завдання підходять зі всією серйозністю, і цього року темою Всесвітнього дня електрозв`язку та інформаційного суспільства є Захист дітей в кіберпросторі.

Генсек МСЕ вважає, що Інтернет і конвергенція, що зростає, в онлайнових додатках і мобільних пристроях є глобальними ресурсами, і тому необхідно створити відповідні умови для їх повного розвитку на спільне благо.

«Ми повинні постаратися зробити кіберпростір безпечним, здоровим і продуктивним середовищем для наших дітей. Ми повинні створити глобальну мережу для захисту наших дітей в онлайновому середовищі, шляхом ухвалення національних законів, посилення нарощування потенціалу, поліпшення інформованості населення і забезпечення ефективнішого реагування у разі порушення кібербезпеки на національному рівні», - зазначив Х.ТУРЕ.

Тільки тоді, за його словами, можна буде «з упевненістю сказати», що створено загальнодоступне інформаційне суспільство, де поважається людська гідність і де кожен, і особливо дитина, може скористатися можливостями, що надаються йому ІКТ, для того, щоб досягти вищих рівнів розвитку.

Довідка УНІАН. Всесвітній день електрозв`язку щорічно відзначається 17 травня з 1969 року на честь утворення МСЕ і підписання першої Міжнародної телеграфної конвенції в 1865 році.

Для 2009 року Радою МСЕ було визначено тему "Захист дітей в кіберпросторі". Ця тематика сьогодні є надзвичайно актуальною у світі, зважаючи на мільярдну армію користувачів Інтернет і ті погрози, які несе мережа особливо для дітей.

Нинішня тема передбачає гарантування безпечного доступу дітей до мережі Інтернет і її ресурсів, не побоюючись, що діти стануть жертвами хижаків кіберпростору.