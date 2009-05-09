Лондонські квітникарі вивели білу троянду без колючок

Справжній царський подарунок підготували садівники "Q-гарденс" королеві Великобританії Єлизаветі П, яка разом з чоловіком завітала до всесвітньо відомого лондонського ботанічного саду з нагоди його 250-річчя. Її Величності подарували білу троянду без шпильок, спеціально виведену до цього візиту. Новий сорт назвали " Q -гарденс".

У свою чергу, Єлизавета П відкрила пам`ятну ювілейну табличку і разом з герцогом Едінбурзьким посадила два дерева. Одне з них – гінгко – належить до найдавніших рослин, які збереглися, на землі, і давно відоме в Китаї. Інше теж реліктове – сосна Уоллемі – вважалося зниклим, поки його знову не виявили у 1994 році в Австралії.

На зустрічі зі співробітниками ботанічного саду королева розрізала святковий торт, зроблений у формі однієї із самих вражаючих споруд саду – вікторіанської оранжереї "Палм-хаус".