10,3% українців не споживатимуть свинину через грип

Лише 10,3% українців готові відмовитись від cпоживання свинини через загрозу свинячого грипу.

Це випливає з даних телефонного опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна для того, аби з’ясувати, чи бояться українці епідемії свинячого грипу.

Згідно з результатами, переданими УНІАН, заради запобігання можливої епідемії свинячого грипу більш як половина населення України (51%) не збирається нічого робити, чверть українців (24,3%) готові відмовитися від поїздок у далекі країни, 8,8% згодні зробити щеплення і ще 5,6% - вжити інших запобіжних заходів.

Українці здебільшого поінформовані щодо можливої епідемії свинячого грипу (85,3%). 45,7% опитаних вважають, що епідемія може зачепити Україну, тоді як 41,6% впевнені у протилежному, а 12,7% не мають думки з цього приводу. При цьому бояться захворіти цим вірусом лише 16,2% українців, тоді як 38,4% не мають таких побоювань, і досить велика частка тих, кому важко відповісти на це питання (45,4%).

Опитування показало також, що з власної ініціативи відвідують медичні заклади лише раз на рік 34,3% українців, раз на два роки і рідше - 22,7%, раз на квартал -23,5%.

Відповідаючи на запитання про шляхи попередження епідемій в Україні, 43,3% опитаних вказали на необхідність інформування населення, 29,4% - регулярні медогляди (диспансеризацію) населення, 22,1% - вживання імуномодулюючих препаратів, 16,2% - вакцинацію, 17,1% - пропаганду здорового способу життя, і 9,4% - нетрадиційні та народні засоби лікування.

Щодо висвітлення проблеми свинячого грипу в вітчизняних ЗМІ, то наші співвітчизники також не мають впевненості, чи правдиво і в повному обсязі подається інформація. 13,4% респондентів вважають, що небезпека епідемії в Україні реально існує, понад половини опитаних (54,3%) мають підозру, що ЗМІ перебільшують загрозу, і понад третини наших співвітчизників (32,3%) перебувають у розгубленості й не знають напевне, чим насправді є масована подача інформації в ЗМІ про свинячий грип.

Дослідження проводилось методом телефонного опитування з 5 по 8 травня 2009 року в усіх обласних центрах України. Згідно з випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік і стать респондента. Похибка репрезентативності щодо об’єкту дослідження не перевищує +/- 3,4%.