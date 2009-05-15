В Україні на 30% поменшає літніх кафе і ресторанів

Літніх кафе й ресторанів в Україні цього року буде менше, ніж минулого, пише щотижневик «Коментарі».

Зокрема, за оцінками комерційного директора ТОВ «Альтера Груп» Ігора БОРОВСЬКОГО, їхня кількість зменшиться на 30%.

Відкривати й утримувати літні майданчики стало значно дорожче, тоді як доходи від них через відтік клієнтів прогнозуються нижчі, ніж торік.

За прогнозами аналітиків, падіння прибутковості кафе й ресторанів на свіжому повітрі в цьому сезоні складе, у порівнянні з торішніми показниками, 10-15%.

Серед основних факторів підвищення собівартості послуг літніх майданчиків - подорожчання імпорту, підвищення комунальних тарифів і вартості одержання дозволів від місцевої влади. (Приміром, у Києві вартість дозволу на місяць роботи відкритого майданчика виросла в десять разів, порівняно з минулим літом, й становить близько 4000 грн. Сума інвестицій у відкриття «літньої тераси», враховуючи прокладання усіх комунальних мереж, може сягати 500–600 тис. грн. Оборот літніх майданчиків у Києві в середньому складе від, приблизно, 700–1000 грн./день для невеликого кафе середньої цінової категорії до майже 4000–5000 грн./день для дорогого ресторану).

Щоб привабити відвідувачів, ресторатори мають намір перейти на дешевші асортименти для меню, обираючи вітчизняні алкогольні напої та продукти.

Крім того, за прогнозами експертів, нинішнім літом значно збільшиться кількість відкритих майданчиків, що працюватимуть без документів. У такий спосіб ресторатори намагатимуться заощадити на придбанні ліцензій.

У столиці, на думку директора компанії «Ресторанний консалтинг» Ольги НАСОНОВОЇ, нелегально будуть працювати близько 50% сезонних точок громадського харчування, а в регіонах цей показник досягне 70-80%.

У цілому ж, резюмують «Коментарі», близько 10-15% рестораторів літній спад продажів не переживуть.