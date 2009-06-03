У Полтаві відбудеться свято галушки

6 червня в Полтаві відбудеться традиційне свято Полтавської галушки.

Як повідомили у прес-службі міськради Полтави, свято почнеться о 15:00 біля однойменного пам`ятника Полтавській галушці на Соборній площі.

У програмі свята: конкурс підприємств громадського харчування на найсмачнішу галушку, кулінарний конкурс «Полтавська битва - битва кухарів», художньо-розважальна програма за участю кращих творчих колективів міста, театралізує дійство за творами Івана Котляревського і Миколи Гоголя.

Свято відбудеться при спонсорській допомозі підприємств Полтави.

Нагадаємо, галушка стала офіційним символом Полтави, а пам`ятний знак галушці офіційно внесений до символіки міста. Таке рішення 11 грудня 2008 року, прийняли депутати міськради.

1 квітня 2006 року в Полтаві був відкритий пам`ятник галушці. Він розташований біля музею Івана Котляревського. Авторами масивного пам`ятника з каменя – великої тарілки з 12-ма галушками і ложкою - є народний художник України Анатолій Чернощеков і скульптор Микола Цись.

У Полтаві щороку проходять свята галушки, а також виставки «Історія полтавської галушки».

У травні 2008 року 19-річний студент-третьокурсник Полтавського кооперативного університету споживчої кооперації Геннадій Чипко встановив рекорд Гіннесу за швидкістю поїдання галушок - він з`їв порцію з 12 галушок за 52,3 секунди.

У червні 2008 року полтавський ресторан «Іванова гора» приготував галушку вагою 10 кг.